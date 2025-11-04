اصطدم بسيارته وهدده بعصا.. مشاجرة بسبب أولوية المرور في المنتزه

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سير قائد مركبة "توك توك" عكس الاتجاه والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها وتهديده بإلحاق الأذى به باستخدام عصا خشبية حال معاتبته له بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" لخلاف بينهما حول أولوية المرور، واصطدام الأخير بسيارته وإحداث تلفيات بها ولدى معاتبته له هدده باستخدام عصا خشبية.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها سائق لا يحمل رخصة قيادة مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزته العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والتحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.