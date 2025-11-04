إعلان

اصطدم بسيارته وهدده بعصا.. مشاجرة بسبب أولوية المرور في المنتزه

كتب : مصراوي

07:11 م 04/11/2025

سائق التوك توك المشكو في حقه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سير قائد مركبة "توك توك" عكس الاتجاه والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها وتهديده بإلحاق الأذى به باستخدام عصا خشبية حال معاتبته له بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" لخلاف بينهما حول أولوية المرور، واصطدام الأخير بسيارته وإحداث تلفيات بها ولدى معاتبته له هدده باستخدام عصا خشبية.

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها سائق لا يحمل رخصة قيادة مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزته العصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والتحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توك توك فيديو المنتزه الإسكندرية تهديد أولوية المرور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟