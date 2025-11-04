مخدرات ودعارة.. سقوط تشكيل عصابي بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة داخل محافظة القاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت بقيام عاطل بتزعم تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة، وإدارة حساب على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبحوزتهم نحو 2 كيلو جرام من المواد المخدرة (حشيش – هيروين – آيس)، وكمية من الأقراص المخدرة، و6 هواتف محمولة تبين باحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.