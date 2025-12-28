إعلان

بسبب الفيديو الإباحي.. قرار جديد بشأن طليق رحمة محسن

كتب : صابر المحلاوي

12:53 م 28/12/2025 تعديل في 01:23 م

رحمة محسن

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأحد، تجديد حبس طليق المطربة رحمة محسن، على ذمة التحقيقات، على خلفية البلاغ المقدم منها بشأن الفيديوهات الإباحية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مباحث القاهرة من ضبط المشكو في حقه بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأحاله العميد أحمد وجيه مفتش مباحث القاهرة الجديدة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت المطربة رحمة محسن، تقدمت ببلاغ ضد طليقها، لاتهامه بترويج مقاطع فيديو خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها، واتهمته بارتكاب جرائم نشر فيديوهات خاصة.

وأكدت رحمة محسن إنها فوجئت بأن المشكو في حقه، صورها خلسة خلال العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به، وبعد الانفصال بدأ في ترويج ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

رحمة محسن الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة

