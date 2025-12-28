إعلان

بالصور- بابا نويل يرسم البسمة على وجوه الأطفال مرضى السرطان بالأقصر

كتب : محمد محروس

01:51 م 28/12/2025
الأقصر – محمد محروس:

شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر أجواءً احتفالية مميزة، تزامنًا مع احتفالات أعياد الكريسماس واستقبال العام الجديد، حيث فاجأ "بابا نويل" الأطفال المرضى داخل صالات الانتظار وغرف العلاج، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرح.

وتحولت أروقة المستشفى إلى مشهد إنساني دافئ، بعدما التف الأطفال حول "بابا نويل" الذي ظهر مرتديًا زي "سانتا كلوز"، حاملاً معه هدايا الكريسماس والألعاب والورود، وقدمها للأطفال أثناء تلقيهم جلسات العلاج، وسط أنغام الموسيقى وأغاني الكريسماس، في أجواء أدخلت السرور على قلوب الأطفال وذويهم.

وشهدت غرف العلاج الإشعاعي وطرقات المستشفى تفاعلًا كبيرًا من الأطفال المرضى، حيث حرص "بابا نويل" على التقاط الصور التذكارية معهم، في مشهد عكس حالة من السعادة والطمأنينة، وأسهم في التخفيف من معاناتهم النفسية خلال رحلة العلاج.

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بمبادرة زيارة "بابا نويل" القادم من كنيسة شبرا بالقاهرة لدعم الأطفال المرضى، مؤكدًا أن المستشفى تولي اهتمامًا بالغًا بالدعم النفسي والمعنوي للمرضى، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة العلاج، وتسعى دائمًا لاستغلال مختلف المناسبات والأعياد لإدخال البهجة على نفوس الأطفال ومساعدتهم على استكمال رحلة العلاج بروح إيجابية.

وفي السياق ذاته، قال أحمد شوقي، مدير العلاقات العامة والإعلام، إن هذه الفعاليات الإنسانية تأتي ضمن استراتيجية المستشفى لتقديم منظومة علاجية متكاملة لا تقتصر على العلاج الطبي فقط، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والمعنوي للأطفال مرضى السرطان، لما له من دور كبير في تحسين حالتهم النفسية ومساعدتهم على مواصلة رحلة العلاج.

وأضاف أن مشاركة الأطفال فرحة أعياد الكريسماس واستقبال العام الجديد من خلال هذه المبادرات الإنسانية تسهم في التخفيف من الضغوط النفسية التي يفرضها المرض، مؤكدًا حرص المستشفى على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات على مدار العام، إيمانًا برسالتها الإنسانية في تخفيف الألم عن المرضى ودعمهم معنويا

