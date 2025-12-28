صور.. حملة لإزالة جميع الأكشاك غير المرخصة بالقاهرة

تحرك عاجل من محافظ الغربية بعد تسمم 17 عاملًا بالمحلة

كتب- محمد نصار:

أكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن حملة إزالة الأكشاك غير المرخصة بكافة مناطق وأحياء القاهرة تأتي ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أنه تم إزالة ما يقارب 60 كشكًا مخالفًا حتى الآن، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة لكافة الأكشاك غير المرخصة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن حملة إزالة الأكشاك تستهدف رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لاستعادة المظهر الحضاري للعاصمة، وإعادة حق المشاة في الطريق.

