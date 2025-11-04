بينهم سيدات وأزواجهن.. ضبط 3 وقائع سرقة في القاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تحقيق عدة نتائج إيجابية خلال حملاتها الأخيرة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في وقائع السرقات.

ففي التجمع الأول، تم ضبط سيدة وزوجها وشقيقتها لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية بعملات أجنبية ومشغولات ذهبية من داخل شقة تعمل بها الأولى. وبإرشادهم، تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وتبين قيامهم ببيع المشغولات الذهبية لأحد عملاءهم سيئ النية — صاحب محل مصوغات مقيم بالجيزة — وتم ضبطه وبحوزته المسروقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاملة نظافة وزوجها بمنطقة السلام الأول، بعد قيامهما بسرقة مبالغ مالية بعملات أجنبية من داخل خزينة الشركة محل عمل الأولى، حيث تم ضبط المبالغ المستولى عليها.

وفي مصر الجديدة، تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة عدد من أجهزة "هارد ديسك" من مخزن الشركة محل عمله، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله سيئ النية صاحب محل كمبيوتر بالزاوية الحمراء، الذي تم ضبطه أيضًا.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.