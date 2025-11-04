الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالعصي والزجاج بين 9 أشخاص في الشروق

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص لم ترد أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة (الطرف الأول: 4 أشخاص – الطرف الثاني: 5 أشخاص، أُصيب اثنان منهم بجروح وسحجات متفرقة)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وعُثر بحوزتهم على (5 عصي خشبية وعدد من الزجاجات الفارغة المستخدمة في الواقعة).

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.