بفستان أحمر ناري.. هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب : مروان الطيب

10:14 م 26/12/2025
    هدى الإتربي
    هدى الإتربي من أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت هدى مرتدية فستان أحمر ناري، حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات هدى الإتربي الفنية

كانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث الجزء الثاني، حول نصار الذي يجد نفسه في محنة كبيرة عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض خطير يحتاج علاجه الملايين، مما يدفعه للتعاون مجددًا مع شقيقه خضر والعمل لصالح عيسى الوزان، لمواجهة عدو جديد وغير متوقع.

أعمال تنتظر عرضها هدى الإتربي قريبا

تشارك هدى الإتربي بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

إطلالة هدى الإتربي

