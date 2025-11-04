ما ينوب المخلص.. تفاصيل مقتل شاب أثناء فض مشاجرة بأوسيم

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أوسيم بالتحقيق في واقعة مقتل الشاب محمد عاطف إثر مشاجرة أمام مطعم شهير بمنطقة بشتيل.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتحديد هوية الجناة وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

كما أمرت بالتحفظ على جثة المجني عليه داخل مشرحة أوسيم تحت تصرفها، وإخضاع المصاب الآخر للرعاية الطبية اللازمة.

وطالبت النيابة بسرعة استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال شهود العيان للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المتورطين طبقًا للقانون.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أوسيم بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة أمام أحد المطاعم أسفرت عن سقوط قتيل ومصاب. وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الشاب محمد عاطف لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بجروح نافذة أثناء تدخله لفض مشاجرة أمام المطعم.

تم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة حفظ الموتى، والمصاب الآخر إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وجارٍ فحصها لتحديد هوية الجناة وملابسات الواقعة بالكامل، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وفي المقابل، أطلق أهالي بشتيل هاشتاجين بعنوان "حق محمد لازم يرجع – بشتيل" و"محمد – بشتيل – مسجد الرحمن"، مطالبين بسرعة محاسبة المتهمين والقصاص للشاب الذي وصفوه بـ"شهيد الشهامة".