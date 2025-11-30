إعلان

النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة "سيدز"

كتب : أحمد أبو النجا

05:58 م 30/11/2025

النيابة العسكرية

صرح مصدر قضائي أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

واقعة مدرسة سيدز الدولية

وأثارت واقعة الاعتداء على 5 أطفال في مرحلة "رياض الأطفال" (KG2) داخل مدرسة "سيدز" الدولية بالسلام، جدلاً واسعاً بعد تورط 4 من العاملين بالمدرسة، بينهم فرد أمن و3 موظفين، في خطف الأطفال وهتك عرضهم داخل غرفة صغيرة وتهديدهم بـالإيذاء في حالة إخبار ذويهم بالواقعة.

مدرسة سيدز النيابة العسكرية تحقيقات

