النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطفال مدرسة "سيدز"

صرح مصدر قضائي أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

واقعة مدرسة سيدز الدولية

وأثارت واقعة الاعتداء على 5 أطفال في مرحلة "رياض الأطفال" (KG2) داخل مدرسة "سيدز" الدولية بالسلام، جدلاً واسعاً بعد تورط 4 من العاملين بالمدرسة، بينهم فرد أمن و3 موظفين، في خطف الأطفال وهتك عرضهم داخل غرفة صغيرة وتهديدهم بـالإيذاء في حالة إخبار ذويهم بالواقعة.