دراما في مدينة نصر.. شخص يسقط من ارتفاع شاهق وينجو بأعجوبة

كتب : محمد شعبان

05:54 م 30/11/2025

سقوط من علو - تعبيرية

لم يكن أحد من المارة أو سكان الحي يتوقع أن يتحول هدوء زهراء مدينة نصر إلى لحظة فارقة تعج بالدهشة والذهول. فالحياة في شارع أسوان، بجوار مخازن السلاب، كانت تمضي بوتيرتها المعتادة؛ خطوات متعجلة، محال تفتح أبوابها، وهمسات يوم جديد يستعد للبدء قبل أن يتبدل المشهد فجأة بلحظة صادمة أعادت تشكيل الهدوء إلى دوامة من الفوضى والأسئلة.

نداء استغاثة

لم تمض دقائق حتى دوت نداءات الاستغاثة، وهرع المارة نحو مصدر الصوت ليجدوا رجلاً ملقى على الأرض، يلفه الألم وتثقل أنفاسه. ومع وصول طواقم الأمن والإسعاف، بدأت ملامح الواقعة تتكشف تدريجيًا.

وبحسب الإفادة الأولية، فقد سقط الرجل من الطابق التاسع في أحد المباني السكنية المطلة على الشارع، في حادث لم تتضح ملابساته بعد وتم نقله إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج.

