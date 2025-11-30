إعلان

بعد نظر الطعون.. تعرف على الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في محافظات الجيزة والمنيا والبحيرة

كتب : مصراوي

02:17 ص 30/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

مصراوي

انتهت المحكمة الإدارية العليا في أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات عددا من الدوائر الانتخابية في المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، إذ تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

من بين المحافظات التي شملتها أحكام إلغاء الانتخابات محافظات: "الجيزة والمنيا والبحيرة"، إذ جاءت الدوائر التي تم إلغاء نتيجة الانتخابات بها في محافظة الجيزة كالتالي: "قسم الجيزة، والبدرشين، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والهرم، ومنشأة القناطر".

وبالنسبة لمحافظة المنيا فقد جاءت الدوائر التي تم إلغاء نتيجة الانتخابات فيها كالتالي: "قسم أول المنيا، ومغاغة، وأبوقرقاص، وملوي، وديرمواس".

وفي البحيرة قضت المحكمة، بقبول الطعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 4-5-6-9 في المحافظة، وإعادة التصويت فيها.

إلغاء 26 دائرة

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أحكامًا في جلستها المنعقدة تقضي بإلغاء نتائج الانتخابات في 26 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد مراجعة ملفات الطعون وتقارير المفوضين وما تضمنته الأوراق من مخالفات مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية.

وبهذه الأحكام، يرتفع إجمالي الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تضمّها المرحلة الأولى، بواقع 19 دائرة سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارات سابقة، إضافة إلى 26 دائرة ألغتها المحكمة.

وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات ظهر السبت محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.

انتخابات مجلس النواب 2025 الدوائر التي ألغيت انتخاباتها إلغاء الانتخابات في الجيزة إلغاء الانتخابات في البحيرة إلغاء الانتخابات في المنيا

