شهد طريق الدائري الأوسطي في منطقة حلوان خلال الـ48 ساعة الماضية، 3 حوادث مروعة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

في حادث اليوم، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في تصادم مروع بين سيارة نقل "تريلا" وعدد من السيارات الملاكي داخل نفق الطريق الأوسطي بمنطقة حلوان في اتجاه القاهرة الجديدة.

تبين من التحريات أن الحادث وقع نتيجة اصطدام إحدى السيارتين بالأخرى ما تسبب في اصطدام السيارة النقل بعدد من السيارات المحيطة بموقع التصادم، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بالكامل في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى حلوان.

كما شهد ذات الطريق أمس، حادثًا آخر بانقلاب أتوبيس نقل ركاب ميني باص في منطقة "بين الجبلين" على الأوسطي بحلوان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما وقع أمس أيضًا حادث تصادم بين 3 سيارات ملاكي في منطقة "بين الجبلين"، وتسبب الحادث في تعطل الحركة المرورية قبل أن تقوم الإدارة العامة للمرور برفع آثار الحادث وعودتها إلى طبيعتها.

ويمارس رجال المرور والإنقاذ دورهم على مدار الساعة على الطرق في مصر للحفاظ على سلامة المواطنين من خلال تنظيم الحركة المرورية، والاستجابة للحوادث والطوارئ، والقيام بحملات لضبط المخالفات، ومساعدة المركبات المتعطلة.

كما تعمل وزارة الداخلية بشكل مستمر على نشر خدماتها المرورية في مختلف المحاور والطرق لتأمين مستخدمي الطريق.

