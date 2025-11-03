من تندة خضار إلى قضية رأي عام.. هكذا انتهت مشاجرة الرصف في سوهاج

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل في محافظة سوهاج، بعد أن أظهر مشهدًا مثيرًا لشخصين يعتديان على العاملين في إحدى الوحدات المحلية أثناء تنفيذهم أعمال الرصف بأحد الشوارع، في محاولة لمنعهم من استكمال العمل.

المشهد الذي وثقته الكاميرات بدأ كمشادة كلامية عادية، لكنها سرعان ما تحولت إلى اعتداءٍ بالألفاظ والأيدي، وسط ذهول المارة، بعدما حاول عمال الرصف استكمال مهامهم في الشارع، بينما أصر رجل ونجله على اعتراض طريق اللودر وإيقاف العمل بالقوة.

التحريات كشفت تفاصيل الواقعة، إذ تبين أنه في الأول من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغًا من أحد مسؤولي الوحدة المحلية، يفيد بتضرره من قيام شخص وابنه يقيمان بدائرة المركز بالتعدي على العمال أثناء تنفيذهم أعمال الرصف، اعتراضًا على إزالة "تندة" خاصة بهما أقاماها أعلى فرش لبيع الخضروات والفاكهة أمام محلهما.

التندة المخالفة كانت تمتد فوق الرصيف وتعيق حركة المعدات، فطلبت الوحدة المحلية إزالتها لاستكمال أعمال التطوير، إلا أن صاحبها رفض الانصياع وقرر منع اللودر من المرور، ما تسبب في توقف العمل مؤقتًا.

وبمجرد تلقي البلاغ، تحركت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهمين في الحال، فيما استُكملت أعمال الرصف بعد إزالة المخالفات.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو، مؤكدين أن رفضهما كان بسبب خشية تلف بضائعهم وليس نية الاعتداء، لكن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحقهما حفاظًا على النظام العام ومصلحة المواطنين.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة