حريق داخل مخزن بأكتوبر.. والحماية المدنية تتدخل قبل الكارثة

اندلع حريق محدود، اليوم، داخل مخزن تابع لشركة يونيون إير بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، ما أثار حالة من القلق بين العاملين بالموقع والمنشآت المجاورة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع النيران في أحد المخازن داخل المنطقة الصناعية بجوار مصنع يونيون إير، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث بسيارة مطافئ واحدة.

وتبين أن الحريق نشب في مخلفات كرتون وبعض المهمات القديمة داخل المخزن، وامتدت ألسنة اللهب بشكل سريع بفعل المواد القابلة للاشتعال، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المصنع.

وجارٍ تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، فيما أكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة