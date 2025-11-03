مصرع وإصابة 13 شخصًا في حادث نفق الأوتوستراد

كتب_ محمد الصاوي

أكد مصدر أمنى، مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" وعدد من السيارات الملاكي، في نفق الأوتوستراد بالاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى حلوان.

وانتقلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث أسفل نفق الأوسطى بطريق الأوتوستراد اتجاه القاهرة الجديدة، واستخدمت فرق الإنقاذ أدوات لتقطيع السيارات وسط محاولات لإعادة تنظيم حركة المركبات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها لحصر الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة النقل بعدة سيارات داخل النفق، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بالكامل في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى حلوان.