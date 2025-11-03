إعلان

مصرع وإصابة 13 شخصًا في حادث نفق الأوتوستراد

كتب : محمد الصاوي

06:45 م 03/11/2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (1)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (4)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (5)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (6)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (7)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (8)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (9)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (3)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (12)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (13)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (14)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (15)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (16)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (17)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (11)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (19)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (20)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (2)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (21)
  • عرض 21 صورة
    حادث نفق الأوتوستراد المروع (18)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب_ محمد الصاوي

أكد مصدر أمنى، مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" وعدد من السيارات الملاكي، في نفق الأوتوستراد بالاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى حلوان.

وانتقلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث أسفل نفق الأوسطى بطريق الأوتوستراد اتجاه القاهرة الجديدة، واستخدمت فرق الإنقاذ أدوات لتقطيع السيارات وسط محاولات لإعادة تنظيم حركة المركبات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها لحصر الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة النقل بعدة سيارات داخل النفق، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية بالكامل في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى حلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث نفق الاوتوستيراد صرع وإصابة 13 شخصا لقاهرة ادث الدائري لأوتوستيراد فق الأوتوستيراد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير