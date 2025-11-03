إعلان

إصابة شخص في حادث تصادم بجوار مزلقان بالجيزة

كتب : محمد شعبان

05:17 م 03/11/2025

شهد شريط السكة الحديد بجوار مزلقان المطار بمحافظة الجيزة، اليوم، حادث تصادم أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، يفيد بوجود مصاب على شريط السكة الحديد، فيما تحركت فرق الإسعاف والنجدة إلى موقع الحادث سيرًا على الأقدام نظرًا لصعوبة وصول المركبات إلى المكان.

وجارٍ التعامل مع المصاب وتقديم الإسعافات الأولية له، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة القطارات في محيط الواقعة.

مزلقان السكة الحديد حادث قطار الجيزة

