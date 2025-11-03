إصابة شخص في حادث تصادم بجوار مزلقان بالجيزة

شهد شريط السكة الحديد بجوار مزلقان المطار بمحافظة الجيزة، اليوم، حادث تصادم أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، يفيد بوجود مصاب على شريط السكة الحديد، فيما تحركت فرق الإسعاف والنجدة إلى موقع الحادث سيرًا على الأقدام نظرًا لصعوبة وصول المركبات إلى المكان.

وجارٍ التعامل مع المصاب وتقديم الإسعافات الأولية له، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حركة القطارات في محيط الواقعة.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة