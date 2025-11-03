كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية بكفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تبين من التحقيقات أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، تلقى قسم شرطة ثان كفر الشيخ بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (مالكي ورشتين، أحدهما مصاب بجروح متفرقة) وطرف ثان (3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم)، بسبب خلافات على أولوية المرور.

أثناء المشاجرة، تعدى الطرف الثاني على الطرف الأول باستخدام سلاحين أبيضين وعصا خشبية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات.

اتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

