كشف مصدر أمني ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد رجال الشرطة بمركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بتبوير قطعة أرض زراعية مملوكة لمواطنة دون وجه حق.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن الواقعة قديمة، حيث ورد بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير بتاريخ 21/أكتوبر الماضي من إحدى السيدات تفيد بتضررها من شقيقها ونجله (المتحدث في الفيديو)، لقيامهما بالتعدي على قطعة الأرض المملوكة لها والتي آلت إليها بالميراث، ومنعها من النزول إليها باستخدام القوة وممارسة أعمال البلطجة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأكدت التحريات صحة أقوال الشاكية.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وبسؤالهما أقرا بادعائهما الكاذب نكايةً في الضابط الذي حرر محضر التحريات، بعد رفض الشاكية التصالح معهما.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ ايضا

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر