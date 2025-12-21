بعد تداول فيديو.. ضبط المتهم في واقعة سرقة هاتف سيدة أجنبية بأسوان

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات الحاصلات على جنسية إحدى الدول، بمدينة أسوان.

وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، في بيان لها أكدت أن الواقعة قديمة، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة أول أسوان بتاريخ 7/2/2023، من السيدة نفسها، أفادت فيه بأنها أثناء استقلالها مركبة "توك توك" قام قائدها بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ولاذ بالفرار.

وتمكن الأمن حينها من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة الهاتف إلى مالكته.

وتواصل الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه المزاعم على مواقع التواصل لتوضيح الحقيقة ومنع تداول الأخبار الكاذبة.

