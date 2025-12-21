إعلان

بعد تداول فيديو.. ضبط المتهم في واقعة سرقة هاتف سيدة أجنبية بأسوان

كتب : علاء عمران

01:05 م 21/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات الحاصلات على جنسية إحدى الدول، بمدينة أسوان.

وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، في بيان لها أكدت أن الواقعة قديمة، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة أول أسوان بتاريخ 7/2/2023، من السيدة نفسها، أفادت فيه بأنها أثناء استقلالها مركبة "توك توك" قام قائدها بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ولاذ بالفرار.

وتمكن الأمن حينها من تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة الهاتف إلى مالكته.

وتواصل الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه المزاعم على مواقع التواصل لتوضيح الحقيقة ومنع تداول الأخبار الكاذبة.

اقرأ ايضا

زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

قرار جديد من النيابة بشأن والدة شيماء جمال في واقعة التهديد

النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر

تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه أمام المحل الجديد بالشيخ زايد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سيدة أجنبية أسوان سرقة هاتف محمول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية