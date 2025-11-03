حملات الداخلية تلاحق تجار العملة خارج السوق وتضبط 3 ملايين جنيه

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها القوية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من خطورة على استقرار الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية تُقدر بنحو 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المتورطين في جرائم تداول العملات خارج الإطار الرسمي، دعمًا لاستقرار السوق المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني.

