ضبط ترزي يروج لبيع المخدرات عبر فيس بوك في أبو المطامير

كتب : علاء عمران

12:31 م 29/11/2025

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص في مركز أبو المطامير بالبحيرة، بعد ثبوت إدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.
وأظهرت التحريات أن المتهم، الذي يعمل ترزيًا، استخدم الصفحة للإيقاع بالمواطنين، حيث تم ضبط هاتف محمول بحوزته يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، واعترف بمحاولته النصب والاحتيال للحصول على أموال قبل إغلاق هاتفه.
واتُّخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

