"كله ولع باستثناء المسجد".. النيابة تنتقل لمعاينة حريق استوديو مصر

انتقلت النيابة العامة بالجيزة، إلى موقع حريق ديكور مسلسل "الكينج" للفنان محمد إمام باستوديو مصر في منطقة المريوطية بالهرم، لمعاينة موقع الحادث والاطلاع على حجم الأضرار، وذلك بعد اندلاع الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران التهمت كافة محتويات الاستوديو، باستثناء المسجد المبني ضمن المباني الخشبية، "كله ولع باستثناء المسجد"، فيما تبين أن الحريق اندلع داخل ماكيت مصنوع بالكامل من خشب ومواد قابلة للاشتعال، ما ساهم في سرعة انتشار اللهب وتصاعد الأدخنة بكثافة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الحريق بدأ نتيجة تعرض المواد القابلة للاشتعال لمصدر حرارة غير محدد حتى الآن، فيما تولت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، مع استمرار عمليات التبريد لمنع امتداد النيران إلى المخازن والمباني المجاورة.

وأشارت النيابة إلى أنها باشرت سماع أقوال الشهود وطاقم الاستوديو، وتم تكليف المعمل الجنائي؛ لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وحصر التلفيات المادية الناتجة عنه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان نجح رجال الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل لوكيشن تصوير بإستوديو مصر غرب المحافظة.

الحريق أسفر عن ٧ حالات اختناق بينهم رجل إطفاء فيما التهمت النيران لوكيشن تصوير مسلسل الكينج للفنان محمد إمام.

النيابة العامة انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة وتحديد أسباب وملابسات الحريق فضلا عن حصر الخسائر.