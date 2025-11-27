كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طالبة في حادث دهس بمدينة الشروق

بدأت المأساة حين خرجت طالبة بالصف الأول الإعدادي من مدرستها بمدينة الشروق، قبل أن تفاجئها سيارة مسرعة تقودها سيدة وتصدمها بقوة أمام البوابة مباشرة، لتسقط الطفلة بلا حركة وسط صراخ زملائها.

حادث أليم

وكشفت التحريات أن الطفلة تُدعى "ج.أ"، حاولت عبور الطريق بشكل مفاجئ لحظة مرور السيارة المسرعة، ما أدى لاصطدامها بها، ورغم محاولات إنقاذها ونقلها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها.

وتمّ التحفظ على السيدة قائدة السيارة وضبط المركبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

