إعلان

كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طالبة في حادث دهس بمدينة الشروق

كتب : محمد الصاوي

08:42 م 27/11/2025

اسعاف- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت المأساة حين خرجت طالبة بالصف الأول الإعدادي من مدرستها بمدينة الشروق، قبل أن تفاجئها سيارة مسرعة تقودها سيدة وتصدمها بقوة أمام البوابة مباشرة، لتسقط الطفلة بلا حركة وسط صراخ زملائها.

حادث أليم

وكشفت التحريات أن الطفلة تُدعى "ج.أ"، حاولت عبور الطريق بشكل مفاجئ لحظة مرور السيارة المسرعة، ما أدى لاصطدامها بها، ورغم محاولات إنقاذها ونقلها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها.

وتمّ التحفظ على السيدة قائدة السيارة وضبط المركبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل

"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟

"شباب أحياء في صورة أموات": النيابة تكشف مشاهد التجارب البشرية في مصنع مخدرات سارة خليفة

قرار قضائي في طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طالبة في حادث حادث دهس بمدينة الشروق مصرع طالبة كانت راجعة من المدرسة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب