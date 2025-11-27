"طارق اللي بيخلص".. تفاصيل شهادة شريف إكرامي بواقعة تزوير رمضان صبحي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها لاعب بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي ومشرف أمن بالمعهد وعامل بمقهى وآخر، على خلفية تزوير أوراق رسمية مكّنت شخصًا من أداء الامتحانات بدلًا عن اللاعب بمعهد في أبو النمرس بالجيزة، قبل أن تحجز المحكمة القضية للحكم بجلسة 30 ديسمبر، مع استمرار حبس جميع المتهمين الأربعة لحين النطق بالحكم.

وحجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة، الثلاثاء الماضي، القضية للحكم بجلسة 30 ديسمبر، مع استمرار حبس جميع المتهمين الأربعة لحين النطق بالحكم، وذلك في واقعة تزوير كراسات إجابات امتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وحصل "مصراوي" على نسخة من التحقيقات والتي جاء فيها أقوال شريف إكرامي لاعب بيراميدز كالتالي:

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل إننا اتفاجئنا في شهر 5 تقريبًا، ولَقينا المواقع على الإنترنت منزّلة خبر إن حد دخل الامتحان بدل رمضان صبحي، وأنا وقتها كلمت رمضان وقلت له: "إيه الموضوع؟" فقال لي إن في واحد اسمه طارق كان بيجيب له إثباتات قيد من المعهد، وإنه مبيروحش المعهد خالص، وملوش أي علاقة ولا يعرف مكانه، وقال إن طارق هو اللي كان بيطلع له إثباتات إنه مقيد في المعهد علشان يسهل له موضوع تصاريح السفر، مقابل إنه كان بيحول له فلوس.

بعدها اتفاجئنا إن في واحد اسمه عبدالتواب اتصل على رمضان وطلب يقابلنا، وحددنا معاد عند المحامي ورحنا، وكان معاه اتنين تانيين، ولقيناهم بيكلمونا عن موضوع فرد الأمن، وحسينا إنهم بيحاولوا يدخلونا في مواضيع كتير، وطلبوا مننا نحل الموضوع، لكنهم جم متأخرين عن المعاد، وكان عندنا تدريب، فمِشينا على التدريب وسبناهم.

والنهاردة الفجر، وإحنا راجعين من معسكر التدريب في تركيا، اتفاجئنا إن رمضان عليه تشابه أسماء، ووقفونا في المطار، وخدوا رمضان، وأنا أخدت حاجته: شنطته وتليفونه، وفضلت معاه لحد ما اتعرض على النيابة النهاردة، وهو معرفش أي حاجة عن الموضوع، ولا ليه علاقة بالتزوير ولا بالمتهمين، وكل اللي في الموضوع إن رمضان قال لي إن طارق كان بيجيب له إثباتات القيد، ومن حوالي سنتين مبقاش ياخد منه أي حاجة لأنه استخرج شهادة إعفاء نهائي، وده كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الواقعة كانت في شهر 5 على قد ما أفتكر، والنهارده الفجر اتوقفنا في المطار.

س: وما مناسبة وسبب تواجدكم في سالف الزمان والمكان؟

ج: كنا راجعين من معسكر تدريب في تركيا.

س: ومن كان برفقتكم آنذاك؟

ج: كنا لوحدنا، وباقي أعضاء المعسكر رجعوا في فترات مختلفة وعلى دفعات.

س: وما علاقتك بالمدعو رمضان صبحي رمضان؟

ج: هو زوج أختي، وقريب مني جدًا، وأعتبره زي أخويا الصغير، وكمان زميلي في الفريق.

س: وما علاقة المدعو رمضان صبحي بالواقعة تحديدًا؟

ج: إحنا اتفاجئنا في شهر 5 إن المواقع نشرت خبر إن حد دخل الامتحان بدل رمضان، وأنا وقتها كلمت رمضان.

س: وهل دار بينكما أي حديث وقتها؟

ج: أيوه.

س: وما مضمون ذلك الحوار؟

ج: رمضان قال لي إن كل علاقته بالمعهد إنه بياخد منه إثباتات قيد عن طريق اللي اسمه طارق المصري.

س: وهل حصل رمضان صبحي على إثباتات قيد من المتهم طارق المصري؟

ج: أيوة، رمضان قال لنا إنه كان بيأخذ منه إثباتات قيد بيستخدمها في تصاريح السفر لحد ما طلع إعفاء نهائي من الجيش.

س: ومتى صدر له الإعفاء النهائي؟

ج: اللي أعرفه إنه من حوالي سنة ونص أو سنتين.

س: ومتى كان آخر إثبات قيد تحديدًا؟

ج: معرفش… ويسأل في ده رمضان صبحي.

س: وهل تم تقديم تلك الإثباتات إلى إدارة التجنيد؟

ج: أنا معرفش… ويسأل رمضان صبحي.

س: وما الذي أخبرك به رمضان صبحي عن المتهم طارق المصري تحديدًا؟

ج: قال لي إن طارق شغال زي "سمسار" لعيبة الكورة، وقاله على المعهد وخلاه يقدم فيه، وكان بيجيب له إثباتات قيد علشان تصاريح السفر، ولما الواقعة حصلت واتعرف إن في حد اتمسك، رمضان قال لي إنه ميعرفش عن الموضوع أي حاجة، وإنه كان بيحول فلوس لطارق كل ترم علشان استخراج إثباتات القيد، وكمان علشان تقديمات المدارس الخاصة لأولاده لأنه لازم يكون الأب حاصل على مؤهل معين.

وقال لي إن الفلوس كان بيديله في الأول "كاش"، وبعدها حوالات عن طريق إنستاباي، وقبل كده كان ممكن شيك. وأنا معايا تليفون رمضان اللي عليه الإنستاباي، وممكن تشوف التحويلات.

ملاحظة رسمية

وقدم الحاضر هاتفًا محمولًا ماركة آيفون 14 برو ماكس، وأقر أن رمز المرور "******" وبعد الفتح، لم يظهر أي محادثات مع رقم المتهم طارق. وبفتح تطبيق إنستاباي ببصمة الوجه بمعرفة رمضان صبحي، تبين وجود تحويل مالي قدره 50 ألف جنيه من حساب رمضان إلى المتهم طارق المصري على رقم (000) بتاريخ 13/4/2025 الساعة 1:43 مساءً.

وأقر رمضان أن هذا الرقم هو الذي أرسله له طارق، وتم طباعة الإيصال وإرفاقه بالأوراق.

س: هل حصل المتهم طارق المصري على مبالغ أخرى؟

ج: أيوة، رمضان قال لي إنه كان بيحول له كل ترم في حدود 30 أو 40 ألف جنيه.

س: وهل حصل رمضان صبحي على شهادة الإعفاء النهائي؟

ج: أيوه، حصل عليها من حوالي سنة ونص أو سنتين.

س: وما الدافع وراء استمرار التحويلات المالية رغم حصوله على الإعفاء النهائي؟

ج: علشان لازم يكون مؤهل عالي، ويسأل في ده رمضان صبحي.

س: وما ظروف مقابلتكم للمدعو عبدالتواب؟

ج: اتفاجئنا إنه اتصل على رمضان وطلب يقابلنا، وحددنا معاد عند المحامي ورحنا، ولَقينا معاه اتنين تانيين، وبدأوا يكلمونا عن موضوع فرد الأمن. وحسينا إنهم بيدخلونا في حاجات كتير. وجم متأخرين والمعاد كان عندنا تدريب، فمشينا وسبناهم مع المحامي.

س: وما هي ظروف ضبط وإحضار رمضان صبحي تحديدًا؟

ج: النهاردة الفجر، وإحنا راجعين من معسكر التدريب في تركيا، اتفاجئنا إن عليه تشابه أسماء، ووقفونا في المطار. أخدوا رمضان، وأنا أخدت حاجته وفضلت معاه لحد عرضه على النيابة. وهو معرفش أي حاجة عن الموضوع، وكل اللي في الموضوع إنه طارق كان بيجيب له إثباتات قيد، ومن سنتين وقف لأنه طلع إعفاء نهائي.

س: هل توجد أي خلافات بينك وبين أطراف الدعوى؟

ج: لا.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

وكانت جلسة الثلاثاء الماضي شهدت استمرار الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حيث جدد محامي رمضان صبحي نفي موكله أي علم بتفاصيل واقعة التزوير، مؤكدًا أن اللاعب كان يحوّل أموالاً للمتهم الرابع الهارب "طارق" للحصول على شهادة إثبات قيد فقط دون أي ترتيب للامتحانات، وأن الكراسات المحرزة غير ممهورة بختم رسمي أو شعار الجمهورية، وهو ما يضعف توافر ركن التزوير القانوني.

يأتي ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين وهم؛ رمضان صبحي، يوسف م س ي، محمد إ ع ع، وطارق م م ص، لاتهامهم بالتزوير ونسب توقيعات مزورة للمتهم الثالث لإثبات حضوره وأدائه الامتحانات على خلاف الحقيقة.

اقرأ أيضًا:

غلق كلي لشارع الأهرام 3 شهور بسبب أعمال محطة مترو المطبعة

تطور قضائي في حبس "ميدو" شهرًا بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا

الإفراج عن البلوجر "أم مكة" عقب تسديد الغرامة