الوطنية للانتخابات تفحص تظلمات مرشحي النواب على نتائج الحصر العددي

تفحص الهيئة الوطنية للانتخابات التظلمات المقدمة من مرشحي المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025 على نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها، على أن تصدر قرارها في تلك التظلمات اليوم وفقًا للإجراءات الانتخابية المحددة.

واستقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، تظلمات المرشحين على نتائج الحصر العددي الذي أعلنته اللجان العامة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025.

ووفقًا للجدول الزمني، فإن تقديم التظلمات الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها في اللجان العامة يكون في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي.

وتفصل فيها الهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها من اللجان العامة، وتُخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 هو موعد إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية، فور الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الكشوف داخل اللجان العامة.

وأكدت الهيئة أن نشر النتائج المعتمدة سيكون عبر موقعها الرسمي فقط، لضمان دقة البيانات ومنع تداول معلومات غير موثقة، مع إتاحة متابعة إجراءات الفرز لوسائل الإعلام والجمهور.

موعد إعلان النتيجة النهائية وجولة الإعادة

أوضحت الهيئة أن النتيجة النهائية الكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025 — وتشمل نتائج المرحلة الثانية وجولة الإعادة — ستصدر في 25 ديسمبر 2025، وذلك وفق الجدول التالي:

تصويت المصريين في الخارج: 15 و16 ديسمبر 2025

تصويت الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025

إعلان نتيجة الإعادة: 25 ديسمبر 2025

وأكدت الهيئة أن هذا التنظيم يمنح الناخبين داخل مصر وخارجها الوقت الكافي للمشاركة، ويضمن أعلى درجات النزاهة والانضباط.

اقرأ أيضًا:

بين الدفاع عن ابنتها وإثارة الجدل.. والدة "شيماء جمال" عرض مستمر من المشرحة للمسلسل

"كنت رايح أقابل بنت في المعهد".. ماذا قال منتحل صفة رمضان صبحي بواقعة التزوير؟