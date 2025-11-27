كشفت تحقيقات النيابة العامة، ملابسات القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، والمتورط فيها لاعب بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي إلى جانب مشرف أمن بمعهد جامعي وعامل بمقهى وشخص آخر، وذلك بعد اتهامهم بالتورط في واقعة تزوير مستندات رسمية سمحت لشخص بالحضور وأداء الامتحانات نيابة عن اللاعب داخل معهد بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة تأجيل القضية وحجزها للحكم بجلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين الأربعة احتياطيًا لحين صدور الحكم.

وحصل "مصراوي" على نسخة من التحقيقات، والتي تضمنت أقوال اللاعب رمضان صبحي، وجاء فيها ما يلي:

س: الاسم بالكامل؟ والسن والوظيفة؟

ج: رمضان صبحي رمضان أحمد، ٢٨ عامًا، أعمل لاعب كرة قدم.

س: ما ظروف نشأتك الاجتماعية تحديدا؟

ج: أنا نشأت في أسرة مكونة من أبويا الله يرحمه وأمي وأخواتي أخت شقيقة وأخين وثلاث بنات من والدى من زوجة ثانية وأخ من والدتى من زوج آخر.

س: ما هو مؤهلك الدراسي تحديدا؟

ج: أنا حاصل على الثانوية العامة في عام ۲۰۱٦ تقريبا والتحقت بعد كده بأكثر من معهد لحد معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

س: في أي عام تحديدًا حصلت على مؤهل الثانوية العامة ؟

ج: عام ٢٠١٦ تقريبا.

س: هل انتظمت بالدراسة فى معهد الفراعنة العالى للسياحة؟

ج: المفروض أني مقيد بس أنا مرحتش ولا مرة.

س: هل انتظمت في أداء الامتحانات والمطلوب منك بصفتك طالب به شأنك شأن أي طالب مقيد بذات المعهد ؟

ج: أنا مرحتش ولا مرة ولا أعرف طريقه فين.

س- ما قولك في أقوال تقابلك مع المدعو عبد التواب علي فهمي في التجمع؟

ج: انا زى ما قلت اني معرفش اى حاجة عن تفاصيل قيدي في المعهد أو الموضوع لكن في يوم لقيت أحمد الشيخ بيقولي إن في حد من شئون المعهد عايز يتواصل معايا فقلت له ماشي وحددنا ميعاد مقابلة في مكتب المحامي وفي يوم المقابلة كنت أنا وشريف إکرامي والمحامي وقابلنا اللى اسمه عبد التواب ده ومعاه اتنين تانيين وجم متأخرين وكان كلامهم في حتة طلب مساعدة لأهلية فرد الأمن المحبوس في القضية وساعتها أنا قلت له إنى مليش دعوة بالموضوع مش عليا أي حاجة و سيبناهم ومشينا وهم قاعدين مع المحامي علشان كان عندنا تمرين.

س- متى وأين حدث ذلك ؟

ج: مش فاكر اليوم بالظبط بس هو تقريبا كان في حدود الساعة 5 بعد العصر تقريبا.

س- وما قولك فيما ثبت بكشف النطاق الجغرافي للرقم (0000) والخاص بالمدعو عبد التواب علي فهمي، وذلك عن يوم ۲۰٢٥/٥/٢٠ والثابت بمطالعته أنه بالتوقيت الوارد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة حال مقابلته لك بداية من الساعة الرابعة و3 دقائق مساء في ذات اليوم حتى الساعة الخامسة و38 دقيقة مساء، وذلك في نطاق شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وكذا بمطالعة كشف المكالمات الصادرة والواردة والنطاق الجغرافي لك فقد تبين بمطالعته أنه بالتوقيت الوارد بأقوال المدعو عبد التواب علي فهمي بداية من الساعة الرابعة و6 دقائق مساء حتى الساعة الخامسة و47 دقيقة مساء بنطاق شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة؟

ج: أيوة فعلا إحنا اتقابلنا مع بعض يومها وبعدين أنا سيبتهم ورحت التدريب.

س- وما قولك فيما ثبت بالاستعلام الخاص بالهاتف المحمول الرقم (000)، والخاص بك وما ثبت به من مهاتفتك للمتهم طارق المصري على هاتفه، وما ثبت من أحد عشر مكالمة فيما بينك وبينه ما بين يومي 13، و14 / ۲۰۲٥/٥ تلونا عليه ذلك تفصيلا "؟

ج: هو كلمنى يوم الواقعة كتير فعلا وده رقمي فعلا، وده رقم طارق المصري، وأنا قلت له أنا مليش دعوة بالموضوع لأني معرفش حاجة عنه أساسا.

س- وهل من ثمة حوار دار فيما بينكما أنذاك؟

ج: أيوة .

س- وما هو مضمونه؟

ج: هو قالي أن رجلي جت في الموضوع ولو تعرف حد أكلمه وأنا قلت له مليش دعوة بالموضوع.

وكانت جلسة الثلاثاء الماضي شهدت استمرار الاستماع إلى مرافعات الدفاع، حيث جدد محامي رمضان صبحي نفي موكله أي علم بتفاصيل واقعة التزوير، مؤكدًا أن اللاعب كان يحوّل أموالاً للمتهم الرابع الهارب “طارق” للحصول على شهادة إثبات قيد فقط دون أي ترتيب للامتحانات، وأن الكراسات المحرزة غير ممهورة بختم رسمي أو شعار الجمهورية، وهو ما يضعف توافر ركن التزوير القانوني.

يأتي ذلك بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين وهم: رمضان صبحي، يوسف م س ي، محمد إ ع ع، وطارق م م ص، لاتهامهم بالتزوير ونسب توقيعات مزورة للمتهم الثالث لإثبات حضوره وأدائه الامتحانات على خلاف الحقيقة.