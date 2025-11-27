تطور قضائي في حبس "ميدو" شهرًا بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا

تقدم دفاع أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق، بمذكرة استنئاف للمحكمة على الحكم الصادر بحق موكله بالحبس شهر في اتهامه بسب وقذف الحكم محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وحددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 20 يناير المقبل، كأولى جلسات استئناف اللاعب السابق أحمد حسام ميدو على حكم حبسه شهرًا.



وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أودعت حيثيات حكمها الصادر بحبس لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" شهرًا، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، في اتهامه بسبّ وقذف الحكم محمود البنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم، بصفته شخصية عامة ولاعبًا مشهورًا يمتلك عددًا كبيرًا من المتابعين، قد تجاوز حدود النقد المباح عندما استخدم عبارات مسيئة تنال من كرامة الحكم وتشكك في نزاهته، مشيرةً إلى أن ما ورد في منشوراته لم يكن بغرض النقد الرياضي أو التعبير عن الرأي، وإنما بهدف التشهير والإساءة إلى شخص المجني عليه.



وأضافت المحكمة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع في حدود ما لا يمس الآخرين بضرر أو ينتقص من سمعتهم، مؤكدة أن ما فعله المتهم خرج عن تلك الحدود، لاسيما أن منشوراته انتشرت على نطاق واسع بسبب شهرته، وهو ما ضاعف من أثر الإساءة، وألحق ضررًا بسمعة الحكم، وأخلّ بقدسية العدالة الرياضية ومبدأ احترام القواعد المنظمة للمنافسات الرياضية.



