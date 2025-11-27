الجوازات تواصل دعم كبار السن وذوي الإعاقة بالخدمات الميسّرة

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ خطوات موسّعة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية، مع منح أولوية بارزة لكبار السن وذوي الإعاقة لضمان وصولهم السريع للمستندات المطلوبة.

خدمة إنسانية

ورصدت الأجهزة المختصة الحالات الإنسانية داخل الأقسام المنتشرة في المحافظات، وقدّمت لها التيسيرات دون أي تعقيدات، مع الالتزام بإنهاء الطلبات في أسرع وقت وبأعلى درجات الجودة.



وتعاملت الأقسام التابعة للإدارة مع العديد من كبار السن والمرضى، وأنهت إجراءاتهم في وقت قياسي، بما عكس توجّه الوزارة نحو توفير خدمة ميسّرة لكل الفئات الأكثر احتياجًا.



وأكدت وزارة الداخلية استمرار هذه التسهيلات داخل مختلف المواقع الشرطية، باعتبارها أحد الأسس التي تعتمد عليها المنظومة الأمنية الحديثة في تقديم خدمات فعّالة وسريعة للمواطنين.

