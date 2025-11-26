تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، لسيدة تُستغيث بالمارة بعد تعرضها لاعتداء عنيف من زوجها وشقيقته ووالدته بمنطقة إمبابة بالجيزة.

المقطع يظهر لحظات توتر وصدمة، حيث حاولت المرأة الدفاع عن نفسها، فيما ظل أفراد الأسرة يصرون على طردها من الشقة بسبب خلافات عائلية حادة لم تُفصح عن تفاصيلها بعد.

ويُظهر الفيديو المرأة وهي تستغيث بصوت مرتفع، طالبة المساعدة من المارة، بينما يضغط عليها الزوج وأقاربه، في مشهد أثار حالة من الغضب والتفاعل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أول رد من الشرطة

وأكدت مصادر أمنية بالجيزة أن الفيديو يخضع للفحص والتحقق من تاريخه ومكان تصويره؛ للتأكد من ملابساته وربطها بالبلاغات المقدمة.

كما أوضحت أن التحقيقات ستشمل سماع أقوال السيدة وقيامهم بالتحقق من صحة ما ورد في الفيديو، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين حال ثبوت الاعتداء.

ويأتي ذلك في إطار حرص أجهزة الأمن على مكافحة أي شكل من أشكال العنف الأسري، وحماية حقوق المواطنين، خاصة في الحالات التي تتعلق بالاعتداء على النساء.

وأثار الفيديو موجة كبيرة من الجدل على منصات التواصل، حيث تفاعل المئات مع المقطع، مطالبين بتحرك عاجل من السلطات لضمان حماية الضحايا ومحاسبة المعتدين.