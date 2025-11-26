أزاحت النيابة العامة الستار عن تفاصيل جديدة في القضية الكبرى رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية المرافعة الكاملة لوكيل النائب العام في القضية المتهمة فيها المنتجة والإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين.



المرافعة وصفت سارة خليفة بأنها “مديرة التشكيل العصابي وعماده”، مشيرة إلى أنها استغلت وجودها في الوسط الإعلامي وبرامجها التلفزيونية لتقديم نفسها كصاحبة رسالة إصلاحية بينما كانت، وفق ما جاء في التحقيقات، تموّل صفقات جلب وتصنيع المخدرات عبر عمليات مقاصة مالية وشركات تجارية مسجلة باسمها.



وأشارت النيابة إلى أن زعماء العصابة بينهم أفراد من عائلة واحدة، وأن بعضهم كان يدير نشاطه الإجرامي من داخل محبسه عبر رسائل هاتفية خلسة.



وطالبت النيابة بتوقيع الإعدام شنقًا بحق المتهمين، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تأجيل الجلسة إلى 8 ديسمبر لسماع دفاع المتهمين الخمسة الأوائل.