نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" المرافعة الكاملة لوكيل النائب العام في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بتأليف وإدارة عصابة دولية لتصنيع المواد المخدرة.



واستهل ممثل النيابة مرافعته بالمطالبة بتوقيع الإعدام شنقًا على جميع المتهمين، مؤكدًا أن خطورة القضية غير مسبوقة، وأن التنظيم الذي قادته خليفة وآخرون يعمل بطابع دولي، ويضم أفرادًا من عائلة واحدة، إلى جانب شخصية إعلامية قدمت نفسها ــ ظاهريًا ــ كقدوة ومقدمة برامج إصلاحية.



واستعرضت النيابة تفاصيل إعداد العصابة لمعمل تصنيع داخل البلاد، وتحويل وحدة سكنية إلى مصنع كامل للمخدرات التخليقية، وتصوير المتهم السادس لشباب يتعاطون المواد المصنعة لاختبار فعاليتها.



وفي نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 8 ديسمبر؛ لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين من الأول إلى الخامس.