سيدة تقاضي زوجها الكوافير بسبب تساقط شعرها

تقدمت "ليلى.م"، 28 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء زواجها الذي استمر سنتين فقط دون إنجاب، بعد أن تسبب زوجها، الذي يعمل كوافير حريمي، في أزمة نفسية لها، وقالت: "وقعلي شعري بعد جلسة بروتين".

وأكدت "ليلى" في حديثها لـ"مصراوي" أن زوجها عرض عليها عمل بروتين وكافيار لشعرها في المنزل "هدية منه"، لكنها لم تتوقع أن تتحول الهدية إلى كارثة أدت إلى تساقط شعرها بالكامل تقريبًا.

وأضافت الزوجة أن بداية الأزمة كانت عند ملاحظة ضعف شعرها بشكل غير طبيعي بعد جلسة العناية التي قام بها زوجها، لتتفاجأ بعد أيام قليلة بتساقط خصل كاملة عند الاستحمام، وقالت: "فضل يقولي إن ده طبيعي، وإن البروتين هيظبط بعد شوية… لكن الحقيقة إن شعري وقع بشكل مخيف، وأنا اتصدمت".

ولم تقتصر المشكلة على الجانب الصحي فقط، بل اكتشفت "ليلى" أن زوجها استخدم منتجات رديئة وغير أصلية رغم تأكيده أنها من ماركات عالمية. وعندما واجهته، رد عليها بعصبية واتهمها بأنها "مش فاهمة حاجة"، ورفض الاعتراف بخطئه أو تحمل المسؤولية.

وتابعت الزوجة: "كل ما أتكلم معاه يقولي إن أنا السبب، وإن شعري أصلاً ضعيف… مع إن عمري ما عانيت من المشكلة دي قبل ما يحطلي المواد اللي جابها"، مضيفة أن الزوج بدأ يلقي اللوم عليها في كل خلاف، وأن حياتهما تحولت إلى سلسلة من المشادات اليومية.

كما أكدت الزوجة أن غياب الإنجاب خلال سنتين جعلها أكثر حساسية تجاه شكلها وثقتها بنفسها، خاصة بعد أن أصبحت مضطرة لارتداء الطرح باستمرار لإخفاء الفراغات في شعرها، وقالت: "هو ماكانش مهتم حتى إني بتعالج… كل همه إن شكله قدام الناس مايبقاش وحش لو حد عرف إنه غلط في شغلته".

وأوضحت الزوجة أن الطبيب أكد لها أن المواد المستخدمة كانت ذات تركيز عالٍ وغير مناسبة، وتسببت في حرق بصيلات الشعر، مما جعلها تشعر أنها تعرضت لـ"الصلع".

واختتمت دعواها بطلب الخلع قائلة: "اتجوزته عشان يكون سندي، لكنه كان أول سبب يدمر ثقتي في نفسي… حياتي اتقلبت بسبب غلطة مهنية ما اعترفش بيها، وانا مش قادرة أكمل معاه بعد اللي حصلي".

تحمل الدعوى رقم 605 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.