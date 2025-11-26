ضبط شبكة مخدرات بالقاهرة بحوزتهم 130 ألف قرص قيمتها 91 مليون

نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة متخصص في جلب وترويج الأقراص المخدرة بالقاهرة.

عقاقير خطيرة



وتم ضبط أفراد التشكيل بمنطقة الأميرية بحوزتهم 130 ألف قرص مخدر من عقار الإكستاسي، بالإضافة إلى سيارة استخدموها في نشاطهم الإجرامي.



وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 91 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين لضمان محاكمتهم واستعادة الأموال والمخدرات.



