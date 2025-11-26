الداخلية تُواصل المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض أسعار السلع

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، التي جاءت برعاية رئيس الجمهورية، بعد تمديد العمل بها لمدة شهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وهدفت المبادرة إلى توفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة مرتفعة وبأسعار منخفضة وصلت إلى نحو 40%، وذلك عبر تنسيق كامل بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، مع إتاحة أماكن البيع من خلال منافذ وسرادقات موضحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وشارك في المبادرة 55 سلسلة تجارية و117 مكتبة و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، بالإضافة إلى 5 قوافل متحركة، ليصل إجمالي المنافذ المشاركة إلى 2727 منفذًا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وفي الوقت نفسه، واصلت الوزارة طرح السلع بأسعار مخفضة عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل منظومة "أمان" التابعة للوزارة، وذلك وفقًا للمواقع المحددة عبر البوابة الرسمية لوزارة الداخلية.

وجاءت هذه الجهود استكمالًا لدور الوزارة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وترسيخًا لنهجها القائم على تقديم دعم مجتمعي وإنساني متواصل، يضمن وصول السلع الأساسية بجودة عالية وسعر مناسب لكل فئات المجتمع.

