الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين

تواصل وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بانضباط، ومتابعة كافة اللجان لمنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

وشددت الوزارة على تطبيق القانون بحزم تجاه مخالفات مثل شراء الأصوات أو الترويج غير القانوني للمرشحين، بالتنسيق مع النيابات للتحقيق الفوري في كل واقعة. كما تتابع الأجهزة الأمنية سير التصويت، وتعمل على توفير بيئة آمنة للناخبين، والحد من التكدس أمام اللجان، والتعامل السريع مع أي مخالفات.

مصراوي يرصد أبرز الضبطيات الانتخابية على مستوى الجمهورية والتي جاءت كالآتي:

قسم السلام أول بمحافظة القاهرة

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بقسم السلام أول بمحافظة القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما مبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أصوات الناخبين بالسلع التموينية

تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيدة وبحوزتها بطاقات شخصية لعدد من النساء، كانت تهدف لدفعهن للتصويت لصالح أحد المرشحين مقابل الحصول على سلع تموينية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عامل وسيدة يوزعان أموالًا لشراء بالسلام أول

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عامل وسيدة بتسليم بطاقات شخصية ومبالغ مالية للمواطنين مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة.

تم تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة كما ظهرت في الفيديو، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة كفرالشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة كفرالشيخ من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، حال قيامه باستخدام مكبر صوت من مضيفة إحدى القرى لحث المواطنين على عدم التصويت لأحد المرشحين.

واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبات القانون ضد مخالفات الانتخابات

قال المحامي بالنقض محمد حامد، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020 يحدد عقوبات لمخالفات الانتخابات، منها تقديم هدايا أو أموال مقابل التصويت.

وتنص المادة (65) على معاقبة من أعطى أو طلب فائدة للتصويت أو الامتناع عنه بالحبس سنة على الأقل وغرامة بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما تُفرض غرامة بين 20 ألف و200 ألف جنيه على من نشر أخبار كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين بقصد التأثير على النتيجة.

