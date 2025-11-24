إعلان

الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 86 شكوى بينها 4 رشاوى

كتب : مصراوي

09:49 م 24/11/2025

القاضي أحمد بنداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف القاضي أحمد بنداري المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات عن تلقي 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2025، تقدم بها 78 رجلا و8 سيدات.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين- أن 28 شكوى بوجود زحام وكثافات، 14 شكوى توجيه ناخبين، و8 شكاوى بتصويت جماعي ومثلها بعدم السماح للمندوبين بدخول اللجان.

رشاوى انتخابية

وأوضح القاضي أحمد بنداري أن 4 شكاوى رشاوي انتخابية، و7 شكاوى عدم إدراج ناخبين في قاعدة بيانات الناخبين، و8 شكاوى تسكين في لجان بعيدة، وواحد خطأ في الاقتراع، وثلاثة تعنت مع الناخبين، وشكوى تغيير مقر الانتخاب وثلاثة مشادات كلامية وتشاجر.

المؤتمر يأتي لاطلاع الرأى العام على مستجدات اليوم الأول من التصويت، والاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالتواصل مع رؤساء لجان المتابعة فى محافظات المرحلة الثانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات رشاوى انتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات رشاوى تشاجر مشادات كلامية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة