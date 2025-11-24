الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقينا 86 شكوى بينها 4 رشاوى

كشف القاضي أحمد بنداري المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات عن تلقي 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2025، تقدم بها 78 رجلا و8 سيدات.

وأوضح المدير التنفيذي للهيئة -خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين- أن 28 شكوى بوجود زحام وكثافات، 14 شكوى توجيه ناخبين، و8 شكاوى بتصويت جماعي ومثلها بعدم السماح للمندوبين بدخول اللجان.

رشاوى انتخابية

وأوضح القاضي أحمد بنداري أن 4 شكاوى رشاوي انتخابية، و7 شكاوى عدم إدراج ناخبين في قاعدة بيانات الناخبين، و8 شكاوى تسكين في لجان بعيدة، وواحد خطأ في الاقتراع، وثلاثة تعنت مع الناخبين، وشكوى تغيير مقر الانتخاب وثلاثة مشادات كلامية وتشاجر.

المؤتمر يأتي لاطلاع الرأى العام على مستجدات اليوم الأول من التصويت، والاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالتواصل مع رؤساء لجان المتابعة فى محافظات المرحلة الثانية.