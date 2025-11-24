أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة، إذ تضمن ادعاءات بشأن تجاوزات انتخابية وزعمًا بأن أحد المرشحين بالقاهرة يقوم بشراء أصوات الناخبين، ما أثار التساؤلات والجدل بين المواطنين.

الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة لكشف حقيقة الواقعة، وتمكنت من تحديد الشخص المسؤول عن نشر الفيديو، وهو عامل مقيم بالقاهرة.

هوس المشاهدات

وبمواجهته، اعترف أنه نشر المقطع على خلاف الحقيقة، بهدف زيادة نسب المشاهدات وجني أرباح مالية من تفاعلات المتابعين، دون أن تكون هناك أي صحة للادعاءات التي تضمنها الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال ملف الواقعة والتأكد من كافة الملابسات.