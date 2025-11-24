الداخلية تكشف حقيقة إدعاء اقتحام مسكن في بولاق أبو العلا

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم أحد الأشخاص أن قوة أمنية من قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة اقتحمت مسكنه دون وجه حق وحطمت محتوياته.

وأكدت وزارة الداخلية أن الفحص كشف عدم صحة هذه الادعاءات، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى ورود معلومات لمباحث القسم بتاريخ 16/ الجاري، تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته فرد خرطوش.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على فرد خرطوش، وعدد من أقراص التامول المخدرة، ومبلغ مالي متحصلات نشاطه الإجرامي، وأقر بحيازتها بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.