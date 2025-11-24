حكم قضائي ضد فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة الفنان فادي خفاجة بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال الجلسة الماضية، طالب محامي الفنان مجدي كامل بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.

من جانبه، طلب محامي فادي خفاجة تأجيل المحاكمة للاطلاع على أوراق القضية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت فادي خفاجة إلى المحاكمة، بعد تلقيها بلاغًا من دفاع مجدي كامل يتهمه فيه بنشر عبارات تتضمن سبًّا وقذفًا عبر مقاطع مصورة ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبره المجني عليه إساءة لسمعته وأسرته.

