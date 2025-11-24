أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنها رصدت خلال الساعات الأخيرة تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى ناشروها وجود مخالفات أمام بعض اللجان الانتخابية، رغم خلو تلك المقاطع من أي تجاوزات أو مخالفات فعلية، وعدم تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات تثبت صحة ما تم تداوله.

وشددت الوزارة في بيان لها على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه مروجي تلك الادعاءات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات أو وقائع قد تحدث خارج مقار اللجان الانتخابية، لفحصها والتعامل معها وفق القانون.