إعلان

بعد انتشار مقاطع مُضللة.. الداخلية تحذر من ترويج شائعات حول اللجان الانتخابية

كتب : أحمد أبو النجا

03:50 م 24/11/2025

انتخابات مجلس النواب (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنها رصدت خلال الساعات الأخيرة تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى ناشروها وجود مخالفات أمام بعض اللجان الانتخابية، رغم خلو تلك المقاطع من أي تجاوزات أو مخالفات فعلية، وعدم تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات تثبت صحة ما تم تداوله.
وشددت الوزارة في بيان لها على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه مروجي تلك الادعاءات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات أو وقائع قد تحدث خارج مقار اللجان الانتخابية، لفحصها والتعامل معها وفق القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 اللجان الانتخابية وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية