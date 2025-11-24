إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة

كتب : أحمد أبو النجا

03:17 م 24/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرّر خلاله أحد المرشحين بدائرة قسم ثالث المحلة من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لحثهم على التصويت له.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن أن الخدمات الأمنية المكلّفة بتأمين اللجان بمدينة المحلة رصدت واقعتين لتجاوزات انتخابية، وضبطت القائمين عليهما – ثلاثة أشخاص وسيدة، جميعهم مقيمون بدائرة قسم ثالث المحلة – داخل جراج وأحد الشوارع بمحيط إحدى اللجان.
وأضاف البيان أن المتهمين كانوا يجمعون بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين، ويحوزون مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتصويت لمرشحين اثنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهمين على النيابة العامة، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جمع بطاقات مبالغ مالية وزارة الداخلية المحلة انتخابات مجلس النواب 2025 .تلاعب بالأصوات

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية