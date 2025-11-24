كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرّر خلاله أحد المرشحين بدائرة قسم ثالث المحلة من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين لحثهم على التصويت له.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبيّن أن الخدمات الأمنية المكلّفة بتأمين اللجان بمدينة المحلة رصدت واقعتين لتجاوزات انتخابية، وضبطت القائمين عليهما – ثلاثة أشخاص وسيدة، جميعهم مقيمون بدائرة قسم ثالث المحلة – داخل جراج وأحد الشوارع بمحيط إحدى اللجان.

وأضاف البيان أن المتهمين كانوا يجمعون بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين، ويحوزون مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتصويت لمرشحين اثنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهمين على النيابة العامة، مع إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.