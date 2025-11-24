محاكمة البلوجر "لوشا" على خلفية اتهامه ببث فيديوهات خادشة اليوم

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر "لوشا" على خلفية اتهامه ببث فيديوهات خادشة وتتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

وأمرت النيابة المختصة، في وقت سابق بإحالة البلوجر المعروف باسم "لوشا" للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظًا نابية خارجة عن الآداب العامة ومشاهد عنف.

كما كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر "لوشا"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد عنف وتمثل خروجًا سافرًا عن الآداب العامة.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



