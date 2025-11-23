إعلان

سائق ميكروباص يعتدي على راكب بالفيوم.. والداخلية تتحرك | فيديو

كتب : علاء عمران

02:20 م 23/11/2025

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي عليه والركاب بالسب، بعد اعتراضهم على تحميل السيارة بعدد ركاب أكثر من المقرر بالفيوم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تبين أنه تبلغ لمركز شرطة طامية من القائم على النشر، وهو مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام السائق بالتعدي عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات، عقب اعتراضه على تحميل السيارة بأكثر من العدد المقرر.

تم تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، وهو سائق ومقيم بدائرة المركز. وبمواجهته أقر بتحميل السيارة بعدد ركاب زائد، ونفى قيامه بالتعدي على الشاكي بالسب أو الضرب.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

