الداخلية: سحب 857 رخصة وضبط 1126 مخالفة ورفع 41 مركبة مهملة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وحفظ السلامة العامة على الطرق.

خلال الفترة الأخيرة، تم سحب 857 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على المركبات بعد انتهاء المهلة المحددة، كما جرى ضبط 1126 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة. وأكدت الوزارة استمرار تقديم الخدمة الإلكترونية لتركيب الملصق وسداد الرسوم عبر بوابة مرور مصر، مع استمرار العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساء لتيسير الإجراءات.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة برفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور، لتعزيز الانضباط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكدت الداخلية استمرار الحملات لضمان تطبيق المنظومة المرورية بشكل كامل وحماية المواطنين على الطرق.

