لاستكمال التقرير النفسي.. تأجيل محاكمة "فتى الدارك ويب" لـ27 ديسمبر

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، محمد مرعي، ووائل مكرم، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتى الدارك ويب" إلى جلسة 27 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث، إضافة إلى ضم صورة من التقرير النفسي الخاص بالمتهم الأول في القضية رقم 9800 جنايات أول شبرا الخيمة، وكذلك استعداد فريق الدفاع للمرافعة.

قرارات الجلسة السابقة وضم القضايا

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة ضم الجنايات رقم 20794 لسنة 2024، و20801 لسنة 2024 إلى الجناية الأصلية 20793 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة، نظرًا لوحدة المشروع الإجرامي وارتباط الوقائع تحت صورة تنفيذية واحدة، ليتم نظرها جميعًا في ملف واحد.

كما كلفت المحكمة النيابة العامة بـ تجهيز المساعدات الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو الواردة بالأحراز، واستدعاء الخبير الاجتماعي لمناقشة الحالة النفسية للمتهم الأول وإعداد تقرير مفصل يقدم للمحكمة، واستمرار التحقيق في واحدة من أخطر القضايا الإلكترونية.