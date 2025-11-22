تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على شخص لاتهامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال أصحابها بمحافظة المنيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أكدت قيام أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز العدوة بالمنيا بتنفيذ عمليات نصب على المواطنين، مدعيًا أنه موظف بالبنك، والحصول على بيانات بطاقاتهم وسحب أرصدة منها.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 5 هواتف محمولة، تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطه الاحتيالي.

وأقر المتهم خلال مناقشته بممارسة نشاطه الإجرامي بذات الأسلوب، وارتكاب 8 وقائع استولى خلالها على مبالغ مالية من حسابات الضحايا، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

