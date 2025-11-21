قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، إن عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد بنداري أن 139 مقراً انتخابياً فتح أبوابه أمام الناخبين في مختلف الدول لاستقبال المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم ضمن أول أيام التصويت.

وتجري عملية التصويت داخل مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وسط استعدادات مكثفة لضمان تيسير الإجراءات وتوفير سبل الدعم للمواطنين، إلى جانب الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابية.