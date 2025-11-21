إعلان

الوطنية للانتخابات: 139مقرًا تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب 2025

كتب : أحمد عادل

07:34 م 21/11/2025

المستشار أحمد بنداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم، إن عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد بنداري أن 139 مقراً انتخابياً فتح أبوابه أمام الناخبين في مختلف الدول لاستقبال المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم ضمن أول أيام التصويت.

وتجري عملية التصويت داخل مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وسط استعدادات مكثفة لضمان تيسير الإجراءات وتوفير سبل الدعم للمواطنين، إلى جانب الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار أحمد بندارى صويت المصريين بالخارج بانتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل