الداخلية تكشف شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 18 شركة سياحة تعمل بدون ترخيص، بعد ثبوت تورطها في النصب على المواطنين.

طريقة تخفيهم

وأوضحت التحريات التي أجراها قطاعا "مباحث الوزارة وشرطة السياحة والآثار" أن الشركات تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها مرخصة، رغم أن نشاطها غير قانوني، وجمعت مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، مستغلة مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة لإدارة نشاطها.

ضبط المستندات

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة من ضبط القائمين على إدارة المكاتب، وعُثر داخلها على أختام وأكلاشيهات، جوازات سفر، دفاتر إيصالات استلام نقدية، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي.

جهود مستمرة

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تكثيف الجهود لمكافحة الأنشطة غير القانونية حفاظًا على حقوق المواطنين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها، وخصوصًا المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، والرقابة على الشركات التي تعمل بدون ترخيص، وتحصين المواطنين من محاولات النصب والاحتيال تحت ذريعة تنظيم رحلات "حج – عمرة – برامج سياحية".