ضبط 128 ألف مخالفة مرورية و93 حالة تعاط مخدرات في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المرورية على مختلف الطرق والمحاور بالجمهورية، بهدف تعزيز الانضباط المروري وحماية مستخدمي الطرق من الحوادث.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 128300 مخالفة مرورية متنوعة، شملت القيادة بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفات شروط التراخيص.

فحص السائقين

وفي إطار جهودها لضبط السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، قامت الأجهزة المختصة بفحص 1684 سائقاً، تبين إيجابية 93 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لضمان عدم تعريض حياة المارة والمواطنين للخطر.

حملات على الإقليمي

واصلت الأجهزة المرورية حملاتها المكثفة بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، ما أسفر عن ضبط 817 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات أمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 123 سائقاً خلال الحملة، ثبتت إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، إضافة إلى ضبط 11 محكوماً عليهم بإجمالي 18 حكمًا، والتحفظ على 9 مركبات لمخالفتهم قانون المرور.

إجراءات قانونية

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.